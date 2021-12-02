«Лестер» ушел от поражения в гостевом матче с «Саутгемптоном»

Футболисты «Лестера» не смогли переиграть «Саутгемптон» в гостевом матче 14-го тура английской премьер-лиги.

В составе хозяев поля голами отметились Ян Беднарек (3-я минута) и Че Адамс (34), у гостей отличились Джонни Эванс (22) и Джеймс Мэддисон (49).

После этой игры «Лестер» набрал 19 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с 15 очками расположился на 15-м месте.

В следующем туре «Лестер» сыграет в гостях против «Астон Виллы», в «Саутгемптон» на выезде встретится с «Арсеналом».

АПЛ

14-й тур

«Саутгемптон» - «Лестер» - 2:2 (2:1)

Голы: Беднарек, 3. Адамс, 34. – Эванс, 22. Мэддисон, 49.