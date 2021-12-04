«Спартак» официально объявил о подписании контракта с вратарем «Факела» Свиновым

«Спартак» согласовал с воронежским «Факелом» условия перехода голкипера Ильи Свинова.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, контракт с 21-летним вратарем вступит в силу 1 января 2022 года и будет рассчитан до 31 мая 2025-го с опцией продления еще на год по инициативе «Спартака».

Также отмечается, что соглашение с московской командой подписал тренер по физподготовке Вадим Боровский, работавший ранее в «Кайрате».

Добавим, что в текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 24 матчах ФНЛ, в которых пропустил 22 мяч, сыграв 11 раз «на ноль».