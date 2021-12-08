Пеле госпитализирован в больницу Сан-Паулу

Легендарный бразильский футболист Пеле госпитализирован.

Как сообщает Reuters, трехкратный чемпион мира сейчас находится в больнице города Сан-Паулу. Отмечается, что Пеле находится в стабильном состоянии. Его должны выписан в ближайшие дни.

Ранее в СМИ сообщалось, что 81-летний экс-игрок сборной Бразилии перенес операцию по удалению новообразования в толстой кишке. До этого Пеле заменили тазобедренный сустав, также он испытывал проблемы с почками и предстательной железой.

Добавим, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси забив 758-й гол за карьеру и догнал по этому показателю легендарного бразильца.