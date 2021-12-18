Участники и гости торжественной церемонии вручения премии спортивных комментаторов «Голос спорта» почтили память коллег, которых не стало в 2021 году.
Специальный приз ассоциации спортивных комментаторов «Золотой голос спорта» присужден Юрию Розанову.
Награду на сцене зала в Олимпийском комитете России получил брат Юрия Альбертовича Константин.
Константин Розанов: «Хочется поблагодарить все комментаторское сообщество за то, что вы для Юрия сделали. Когда он работал и когда болел. Всем признателен за брата. Его все сильно любили. И он всех очень любил: спорт, жизнь и всех вас».
источник: «Советский спорт»