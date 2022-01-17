Эриксен может продолжить свою карьеру в «Брентфорде»

Руководство «Брентфорда» заинтересовано в возможности подписания контракта с экс-полузащитником «Интера» и «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном.

Как утверждает The Athletic, клуб чемпионата Англии уже связался с 29-летним футболистом по поводу его перехода этой зимой. Отмечается, что датскому игроку было предложено соглашение до конца текущего сезона с возможностью продления еще на один год.

Напомним, что в декабре прошлого года «Интер» договорился с Эриксеном по поводу досрочного расторжения контракта. Футболист покинул состав «нерадзурри» по причине того, что в чемпионате Италии запрещено играть с кардио-дефибриллятором, который установили полузащитнику после матча сборных Дании и Финляндии (0:1) на Евро-2020.