Шавло прокомментировал письмо ветеранов футбола президентам ФИФА и УЕФА

Экс-полузащитник сборной СССР Сергей Шавло отреагировал на письмо ветеранов российского футбола главам ФИФА и УЕФА.

Бывшие игроки заявили о несогласии с решением организаций исключить клубы и национальные команды из международных турниров.

«Трудно говорить, может ли оно как-то повлиять на сложившуюся ситуацию. Может, они там задумаются о том, что не так сделали, если будет много писем. Решение принималось не по спортивному принципу. Спорт всегда был вне политики, но, к сожалению, все поменялось. Хотелось бы, чтобы ситуация изменилась», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Шавло.

Добавим, что сборная России не сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре.