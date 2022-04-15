Евгений Ловчев: Эмери все доказал, и не только Дзюбе

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев вспомнил фразу Артема Дзюбы, сказанную в адрес испанца Унаи Эмери, с которым он работал в московском «Спартаке».

Напомним, 33-летний форвард, ныне выступающий за «Зенит», назвал наставника трениришкой.

«Эмери все доказал Дзюбе? Ну мало ли что говорил Дзюба! Он высказывался и по поводу Манчини. Его выкинули из состава, и ему пришлось уйти в Тулу. У нас на каждое слово обращают внимание. Я бы не стал на этом зацикливаться.

Эмери все доказал, и не только Дзюбе. Он и до этого брал европейские кубки!» – цитирует Ловчева Sport24.ru.

Напомним, в данный момент испанец тренирует «Вильярреал». В четвертьфинале Лиги чемпионов его команда выбила мюнхенскую «Баварию» (1:0, 1:1), а в прошлом сезоне «желтая субмарина» выиграла Лигу Европы.