«Спартак» – «Рубин»: бесплатная трансляция матча 25-го тура РПЛ

В матче 25-го тура РПЛ московский «Спартак» примет казанский «Рубин».

Встреча состоится 16 апреля и пройдет на «Открытие Арене», а стартовый свисток прозвучит 19.00 по местному времени.

Посмотреть эту игру можно будет в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» или на его официальном сайте.

В нынешнем сезоне чемпионата России команда Пауло Ваноли занимает девятое место, добыв 30 очков. В пяти последних встречах красно-белые одержали две победы, потерпели два поражения и сыграли один раз вничью.

Что касается команды Леонида Слуцкого, то в ее активе 28 баллов и 12-я позиция. В последних пяти матчах «Рубин» потерпел четыре поражения и добыл одну победу.