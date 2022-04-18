Андрей Червиченко: Березуцкий точно не хуже Ваноли

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко дал комментарий перед матчем против ЦСКА в ¼ финала Кубка России. Напомним, встреча состоится 20 апреля и начнется в 19.30 по Москве.

«Хотелось бы, чтобы «Спартак» победил. Последний Кубок России вообще при мне выигрывали в 2003 году. Если в этом году не взять, то это уже совсем как-то не комильфо.

Пугает, что ЦСКА неубедительно выглядит в последних матчах. Когда армейцы выглядят неубедительно, то в нужный момент – в данном случае со «Спартаком» – собираются и выглядят агрессивно.

Думаю, армейцы – фавориты предстоящей встречи. У ЦСКА все более слаженно, игроки поинтереснее. Не знаю, сколько получает Ваноли, но, думаю, Березуцкий зарабатывает в разы меньше. При этом Березуцкий точно не хуже Ваноли. Тем более он хотя бы говорит с игроками на одном языке, а со многими играл, поэтому они прекрасно понимают друг друга. У «Спартака» проблема на тренерской лавке», – цитирует Червиченко «Чемпионат».