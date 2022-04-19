Валерий Кечинов: Кубок России – последний шанс для ЦСКА и «Спартака» на трофей в этом сезоне

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался по поводу четвертьфинального матча Кубка России между красно-белыми и ЦСКА.

Отметим, что очная встреча московских команд состоится завтра, 20 апреля, на стадионе армейцев. Начало – в 19:30 мск. Главным арбитром предстоящей игры был назначен Владимир Москалев.

– Матчи между ЦСКА и «Спартаком» всегда вызывают интерес, думаю, что эта игра не станет исключением, потому что для обеих команд это последний шанс на трофей в этом сезоне. Ни у кого преимущества перед матчем нет, команды подошли к этой игре, в принципе, в одинаковом состоянии, – цитирует Кечинова ТАСС.

Добавим, что в последних трех турах РПЛ ЦСКА не одержал ни одной победы, сыграв вничью с «Уралом» (2:2) и «Уфой» (1:1) и потерпев поражение от «Химок» (2:4).

Что касается «Спартака», то в последнем матче чемпионата России подопечные Паоло Ваноли дома не смогли обыграть «Рубин» (1:1).