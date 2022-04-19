Пеле госпитализирован в клинику города Сан-Паулу

Трехкратный чемпион мира, легендарный футболист Пеле госпитализирован.

Как сообщает ESPN, 81-летний бразилец доставлен в клинику «Альберт Эйнштейн», которая находится в городе Сан-Паулу. В этом медицинском учреждении Пеле проходил сеансы химиотерапии.

Отмечается, что в данный момент жизни Пеле ничего не угрожает. Экс-футболист сборной Бразилии находится под наблюдением врачей, но не в отделении интенсивной терапии.

Напомним, что в конце 2021 года у Пеле обнаружили опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.