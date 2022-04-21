Маринато Гильерме: Худшее в футболе – тренироваться, когда холодно

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме высказался об особенностях футбольной профессии.

«Лучшее в моей работе – это играть с полным стадионом. Худшее – тренироваться, когда холодно (улыбается)», – сказал голкипер в интервью YouTube-каналу «Нетология».

Напомним, 36-летний футболист играет за красно-зеленых с 2007 года. За это время бразилец отыграл 372 матча и выиграл шесть трофеев, в том числе титул чемпиона РПЛ (2018).

В ноябре 2015-го бразилец получил гражданство РФ и начал выступать за сборную России. В его активе 19 матчей.