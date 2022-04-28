Агент Ибрагимовича опроверг слухи о своей смерти: Меня убивают второй раз за четыре месяца

Известный футбольный агент Мино Райола оставил запись в соцсети на фоне многочисленных слухов о своей смерти. По некоторым данным, итальянский менеджер скончался в результате продолжительной болезни.

«Текущее состояние здоровья для тех, кому интересно: я в бешенстве! Второй раз за четыре месяца меня убивают. Кажется, я способен воскрешаться», – написал итальянец в соцсети.

Напомним, Райола – один из самых влиятельных агентов на футбольном рынке. Среди его клиентов – Златан Ибрагимович, Поль Погба, Эрлинг Холанд, и другие звезды.

Ранее сообщалось, что менеджер скончался в больнице из-за проблем с легкими.