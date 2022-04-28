Тьяго Алькантара признан игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара назван лучшим футболистом первых матчей ½ финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Испанский хавбек опередил в голосовании форварда мадридского «Реала» Карима Бензема и защитника «Вильярреала» Хуана Фойта.

Напомним, в матче с «желтой субмариной» (2:0) Алькантара преодолел 10,93 км, развив максимальную скорость в 28,6 км/ч, а 97% его передач были точными.

Что касается Бензема, то француз оформил дубль в проигранном матче с «Манчестер Сити» (3:4), а в активе Фойта один отбор и четыре возврата владения.