«Локомотив» подписал черногорского нападающего

Форвард сборной Черногории Марко Раконьяц стал и игроком «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба красно-зеленых.

Отмечается, что 22-летний нападающий заключил контракт до 2026 года и будет выступать за российский клуб под номером 77. Сумма трансфера не раскрывается.

Напомним, с 2019 года футболист находился в системе сербского клуба «Чукарички». За основную команду он провел 59 матчей и забил 12 голов. Также на его счету три голевых паса. За сборную Раконьяц отыграл шесть матчей и отличился дважды.