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«Вест Хэм» проиграл «Айнтрахту» в первом полуфинальном матче Лиги Европы

Встреча прошла в Лондоне.
28 апреля 2022 23:53
автор: Артур Гичунцев

«Вест Хэм» уступил «Айнтрахту» в первом матче ½ финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:2.

В составе победителей по голу забили Ансгар Кнауфф (1-я минута) и Даити Камада (54-я). У англичан отличился Майкл Антонио (21-я).

Ответный матч команды проведут 5 мая во Франкфурте-на-Майне.

Добавим, что в другой паре встречались «РБ Лейпциг» и шотландский «Рейнджерс». Немецкий клуб, выступающий под руководством бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско, одержал победу со счетом 1:0.

источник: «Советский спорт»
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