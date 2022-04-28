«Вест Хэм» проиграл «Айнтрахту» в первом полуфинальном матче Лиги Европы

«Вест Хэм» уступил «Айнтрахту» в первом матче ½ финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:2.
В составе победителей по голу забили Ансгар Кнауфф (1-я минута) и Даити Камада (54-я). У англичан отличился Майкл Антонио (21-я).
Ответный матч команды проведут 5 мая во Франкфурте-на-Майне.
Добавим, что в другой паре встречались «РБ Лейпциг» и шотландский «Рейнджерс». Немецкий клуб, выступающий под руководством бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско, одержал победу со счетом 1:0.
источник: «Советский спорт»