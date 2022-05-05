Дибала может продолжить свою карьеру в дортмундской «Боруссии»

Руководство «Боруссии» из Дортмунда рассматривает вариант с подписанием нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы.

Согласно информации Corriere dello Sport, немецкий клуб готов заключить с 28-летним аргентинцем долгосрочный контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро в год. Ранее агент футболист заявил, что он пока не ведет переговоров с другими командами.

Помимо «Боруссии», в услугах форварда «бьянконери» заинтересованы четыре клуба АПЛ, а именно «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Напомним, что Дибала покинет «Ювентус» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступает за клуб с июля 2015 года – на его счету 114 голов и 48 результативных передач в 289 матчах в составе туринцев.