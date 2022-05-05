Куртуа признан игроком недели в Лиге чемпионов

Вратарь «Манчестер Сити» Тибо Куртуа признан лучшим игроком по итогам ответных матчей ½ финала Лиги чемпионов. Об этом говорится на сайте УЕФА.

Напомним, в поединке с «Манчестер Сити» бельгийский голкипер совершил восемь сэйвов и помог своей команде одержать победу в дополнительное время – 3:1.

Таким образом, «сливочные» выиграли противостояние с английским клубом (6:5) и вышли в финал.

Добавим, что на приз также претендовали Луис Диас («Ливерпуль»), Франсис Коклен («Вильярреал») и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).