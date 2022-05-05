«Рома» и «Фейеноорд» сыграют в финале Лиги конференций

Состоялись ответные матчи ½ финала Лиги конференций.
Так, итальянская «Рома», выступающая под руководством Жозе Моуринью, обыграла «Лестер» (1:0). Единственный гол на 11-й минуте забил английский форвард Тэмми Абрахам. Таким образом, «волки» выиграли противостояние с общим счетом 2:1.
В другой паре встречались «Марсель» и «Фейеноорд». Команды так и не смогли открыть счет, что позволило нидерландскому клубу пройти дальше за счет победы в первой игре (3:2).
Решающий матч «Рома» и «Фейеноорд» проведут 25 мая в Тиране (Албания).
источник: «Советский спорт»