Защитник «Ювентуса» Кьеллини призвал ввести плей-офф в чемпионате Италии

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выступил за изменения в Серии А. В частности, он заявил, что руководству итальянского чемпионата следует ввести плей-офф.

«Было бы больше неопределенности и непредсказуемости. Кроме того, лига могла получить новых зрителей. Впрочем, новые вещи всегда пугают, поэтому ничего и не происходит», – отметил защитник, чьи слова приводит Football Italia.

В нынешнем сезоне Серии А лидером турнирной таблицы является «Милан», набравший 77 очков. «Ювентус» расположился на четвертой строчке. В активе туринцев 69 баллов.

Добавим, что с 2012 по 2020 год чемпионат Италии выигрывал «Ювентус». В прошлом сезоне гегемонию «старой синьоры» прервал миланский «Интер».