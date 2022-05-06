Губернатор Самарской области: «Спартак» – не та команда, в которую стоит идти Осинькину

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался после победы «Крыльев Советов» в матче 25-го тура РПЛ против московского «Динамо» (5:2).

В частности, он заявил, что эксперты, а также болельщики незаслуженно критиковали главного тренера команды Игоря Осинькина. По словам Азарова, специалист доказал свой уровень, однако, ему не стоит соглашаться на работу в «Спартаке».

«Сегодня «Крылья» и Игорь Витальевич – это неразрывное звено. Я считаю, что «Спартак» – не та команда, в которую стоит идти Осинькину», – цитирует губернатора Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне РПЛ самарцы занимают седьмое место в таблице, набрав 41 очко. Что касается «Спартака», то красно-белые расположились на 10-й позиции, добыв 34 балла.