Игнатьев – о матче с «Локо»: Будут приятные чувства, но постараемся победить

Футболист «Рубина» Владислав Игнатьев, отыгравший за «Локомотив» 196 матчей, высказался перед встречей с бывшей командой.
Напомним, красно-зеленые примут казанский клуб в 28-м туре РПЛ. Матч состоится 8 мая.
«Буду играть против бывшей команды, в которой провел много потрясающих лет. Наверно, будут какие-то эмоции, приятные чувства, тем более будем играть в Черкизово – на арене, на которой я сыграл много матчей. Но постараемся победить», – сказал футболист пресс-службе «Рубина».
Ранее о матче с «Локомотивом» высказался главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.
источник: ФК «Рубин»