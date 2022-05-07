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Игнатьев – о матче с «Локо»: Будут приятные чувства, но постараемся победить

Защитник посвятил московскому клубу 11 лет.
07 мая 2022 13:32
автор: Артур Гичунцев

Футболист «Рубина» Владислав Игнатьев, отыгравший за «Локомотив» 196 матчей, высказался перед встречей с бывшей командой.

Напомним, красно-зеленые примут казанский клуб в 28-м туре РПЛ. Матч состоится 8 мая.

«Буду играть против бывшей команды, в которой провел много потрясающих лет. Наверно, будут какие-то эмоции, приятные чувства, тем более будем играть в Черкизово – на арене, на которой я сыграл много матчей. Но постараемся победить», – сказал футболист пресс-службе «Рубина».

Ранее о матче с «Локомотивом» высказался главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

источник: ФК «Рубин»
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