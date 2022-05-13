«Бавария» нашла замену Левандовски в «Ливерпуле»

Мюнхенская «Бавария» готовится к уходу нападающего Роберта Левандовски. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, боссы немецкого клуба провели встречу с агентом сенегальского форварда «Ливерпуля» Садио Мане.

Напомним, контракт 30-летнего игрока действует до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он провел во всех турнирах 48 матчей, забил 22 гола и отдал пять голевых передач. Мане помог «красным» выйти в финал Лиги чемпионов. Кроме того, его команда ведет борьбу за титул АПЛ.