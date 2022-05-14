Аршавин не видит смысла в молодежном чемпионате России

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о целесообразности проведения молодежного чемпионата России по футболу.

«Судя по тому, что я вижу, особенно в этом году, я бы назвал М-Лигу болотом. Все лучшие, как правило, играют за свои «двойки». Командам второй восьмерки РПЛ вообще все равно: они имеют молодежки, потому что их надо иметь. Им все равно на результат, они просто доступных футболистов собирают. Как такового спортивного соревнования нет. Просто кто выплывет, тот выплывет. И я не вижу пользы в этом», - приводит слова Аршавина телеканал «Матч ТВ».

Напомним, победителем молодежного первенства текущего сезона досрочно стал ЦСКА.