«Челси» – «Ливерпуль»: финал Кубка Англии начнется в 18.45 по московскому времени

Сегодня, 14 мая, любителей британского футбола ожидает финал Кубка Англии. За трофей поспорят «Ливерпуль» и лондонский «Челси».

Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» (Лондон) и стартует в 18.45 по московскому времени.

На пути к решающему матчу команду Юргена Клоппа обыграла «Шрусбери Таун» (4:1), «Кардифф» (3:1), «Норвич» (2:1), а также «Ноттингем» (1:0) и «Манчестер Сити» (3:2).

Что касается «синих», то подопечные Томаса Тухеля победили «Честерфилд» (5:1), «Плимут» (2:1 ДВ), «Лутор» (3:2), «Мидлсбро» (2:0) и «Кристал Пэлас» (2:0).