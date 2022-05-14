«Барселона» рассматривает вариант с продажей тер Штегена

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может покинуть каталонский клуб по инициативе руководства. Об этом сообщает Todofichajes.

По данным источника, сине-гранатовые хотят избавиться от футболиста из-за финансовых проблем. Кроме того, в команде недовольны его выступлением немецкого голкипера. На «Кама Ноу» считают, что тер Штеген серьезно регрессировал.

В нынешнем сезоне 30-летний немец провел 46 матчей, пропустит 55 голов и оформил 14 «сухарей». Его контракт с «Барсой» действует до 30 июня 2025 года.