Дюков ответил на вопрос о моратории на вылет из РПЛ

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном введении моратория на вылет из Премьер-лиги.

– Мораторий на вылет из РПЛ по итогам этого сезона также в процессе обсуждения?

– Безусловно. Рабочая группа прежде всего должна завершить свою работу, затем представить свои наработки исполкому РФС, а исполком уже примет свое решение, – сказал функционер для «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что РФС и РПЛ обсуждают новый формат чемпионата, а также введение Кубка лиги. Такое решение связано с отстранением отечественных клубов от еврокубков.

Ранее стало известно о финансовых выплатах в Кубке лиги. К слову, победитель турнира получит 90 млн рублей.