Станислав Черчесов: Мне звонят из России, я говорю: звоните в клуб, у меня контракт

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов не стал скрывать, что в его услугах заинтересованы российские клубы.

«Мы работаем тут в топ-клубе, нужно решать задачи. Что, если завтра позвонит «Локомотив»? Мне звонят из России, я говорю: звоните в клуб, у меня контракт. Не «Локомотив», а другие команды, это неважно. Мы заняты здесь работой», – сказал специалист в эфире программы «Громко!» на «Матч ТВ».

Напомним, 58-летний Черчесов, тренировавший «Спартак», «Динамо» и «Терек» (ныне – «Ахмат»), уехал в чемпионат Венгрии зимой 2021 года. Под его руководством «Ференцварош» стал чемпионом, а также обладателем Кубка страны.