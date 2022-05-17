В ЦСКА прокомментировали слухи о желании братьев Березуцких покинуть команду

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию о возможном уходе главного тренера армейцев Алексея Березуцкого, а также его помощника – Василия Березуцкого.

По словам Брейдо, последние результаты команды действительно расстроили руководящий состав, однако, отставку тренерского штаба никто не обсуждал.

«Никаких конфликтов в клубе и в руководстве нет, и не стоит так называть рабочие процессы и дискуссии. Разве в футболе бывает по-другому? И, с учетом того, что до окончания чемпионата – а значит и до подведения итогов – остается всего несколько дней, просим болельщиков дождаться официальной информации от клуба», – добавил Брейдо для Sport24.ru.

Напомним, в нынешнем сезоне РПЛ армейцы занимают пятое место в РПЛ, набрав 47 очков. Команда идет на серии из трех поражений кряду.

21 мая красно-синие сыграют с «Ростовом» в заключительном, 30-м туре РПЛ. Встреча пройдет в Москве и начнется в 17.00 мск.