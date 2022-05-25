«Рома» и «Фейеноорд» объявили стартовые составы на финал Лиги конференций

Стали известны стартовые составы итальянской «Ромы» и нидерландского «Фейеноорда» на финал Лиги конференций.
Напомним, встреча пройдет в Тиране (Албания) и начнется в 22.00 по Москве. К слову, посмотреть игру можно будет в прямом эфире «Матч ТВ».
«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Рожер Ибаньес, Кристанте, Смоллинг, Пеллегрини, Абрахам, Дзаньоло, Манчини, Залевски, Мхитарян.
«Фейеноорд»: Бейлов, Гертрейда, Сенези, Маласиа, Синистерра, Оркун Кекчю, Нелсон, Эурснес, Траунер, Тиль, Дессерс.
источник: «Советский спорт»