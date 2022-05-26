Карпин обратился к Шомуродову после победы «Ромы» в Лиге конференций

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поздравил экс-игрока донской команды Эльдора Шомуродова с победой в Лиге конференций.

Напомним, в данный момент узбекский футболист выступает за «Рому». В финале турнира его команда обыграла «Фейеноорд» (1:0).

«Поздравляю Эльдора с победой в Лиге конференций. Он долго и терпеливо шел к европейскому трофею. Молодец!» – написал Карпин в соцсети.

Напомним, Шомуродов, выступающий на позиции центрфорварда, вступил в игру на 89-й минуте, но не отметился голевыми действиями на поле.

К слову, в минувшем сезон он провел за «волков» 40 матчей, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач.