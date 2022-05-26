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В ЦСКА прокомментировали слухи о переговорах с Владимиром Федотовым

Ранее сообщалось, что клуб хочет пригласить специалиста на должность главного тренера.
26 мая 2022 19:58
автор: Артур Гичунцев

Директор московского ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо отреагировал на информацию о переговорах руководства с главным тренером «Сочи» Владимиром Федотовым.

«На сегодняшний день у ПФК ЦСКА есть действующий главный тренер – и как минимум из уважения к нему клуб не считает нужным комментировать каждый новый слух», – цитирует Брейдо Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что Федотов не спешит продлевать контракт с «Сочи», поскольку ведет переговоры с армейцами. В его услугах также заинтересованы в московском «Динамо».

Что касается ЦСКА, то в данный момент главным тренером команды является Алексей Березуцкий. При нем армейцы заняли пятое место в чемпионате России.

источник: Sport24.ru
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