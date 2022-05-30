Месси считает Бензема главным претендентом на «Золотой мяч»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси назвал своего претендента на «Золотой мяч».

По словам экс-игрока «Барселоны», приз должен достаться нападающему «Реала» Кариму Бензема. Аргентинец считает, что 34-летний футболист внес огромный вклад в успехи команды.

«Совершенно очевидно, что Бензема провел впечатляющий год и посвятил всего себя Лиге чемпионов, играя важную роль во всех матчах, начиная с 1/8 финала. Я думаю, что в этом году он получит награду», – отметил Месси для TyC Sports.

Напомним, Бензема помог «Реалу» выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Кроме того, он стал лучшим бомбардиром турнира, забив 15 мячей.

Ранее сообщалось, что «сливочные» продлят контракт с французом до 2024 года.