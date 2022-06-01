Кержаков опроверг согласование контракта с «Нижним Новгородом»

Российский тренер Александр Кержаков опроверг ранее появляющуюся информацию о том, что он согласовал новый контракт с «Нижним Новгородом».

Напомним, что предыдущее соглашение клуба с начинающим специалистом завершилось 1 июня.

«Никакой контракт я не согласовывал, от клуба я не получал никакого конкретного соглашения. Да, есть заинтересованность со стороны «Нижнего Новгорода», у меня есть заинтересованность продолжать работать. Но никакого конкретного контракта мне никто не предлагал», - приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что экс-форвард возглавил клуб перед началом прошлого сезона. Под его руководством «Нижний» набрал 33 очка и занял 11-е место в российской премьер-лиге, несмотря на то, что за год до этого выступала в ФНЛ.