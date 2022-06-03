Ван Гал считает, что «Золотой мяч» должны вручить Кевину Де Брейне

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал назвал своего претендента на «Золотой мяч».

«Кевин Де Брейне, конечно. Я бы вручил «Золотой мяч» ему, но в ближайшее время его не выберут. Они всегда дают его игрокам атаки», – сказал специалист для HLN.

Напомним, 30-летний де Брейне выступает за «Манчестер Сити». В минувшем сезоне он провел 45 матчей, забил 19 голов и отдал 14 голевых передач, став чемпионом АПЛ.

Ранее форвард «ПСЖ» Лионель Месси выразил мнение, что «Золотой мяч» должны вручить нападающему «Реала» Кариму Бензема.