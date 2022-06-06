«Бавария» готовит улучшенное предложение «Ливерпулю» по переходу Мане

Мюнхенская «Бавария» полна решимости приобрести у «Ливерпуля» нападающего Садио Мане. Об этом сообщает Sport1.

По данным источника, на этот раз немецкий клуб предложит мерсисайдцам 35 млн евро плюс 5 млн евро в виде бонусов.

Напомним, что Мане пополнил состав «Ливерпуля» в июле 2016 года. Всего в составе «мерсисайдцев» 30-летний сенегалец отыграл 268 матчей, забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Вместе с «красными» он стал чемпионом Англии, а также завоевал Лигу чемпионов.

Действующий контракт Мане с клубом АПЛ рассчитан до конца сезона-2022/23.