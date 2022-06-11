Кайо вернулся в расположение «Краснодара»

Нето Хеновес, агент бразильского защитника Кайо Панталеана, объявил о возвращении футболиста в расположение «Краснодара».

«Могу подтвердить, что Кайо в Краснодаре, он вернулся. Он очень счастлив вернуться обратно в клуб. Все мы счастливы, что все получилось. Общался ли он уже с главным тренером? Пока не могу сказать точно», – цитирует агента «РБ-Спорт».

В минувшем сезоне 26-летний бразилец отыграл за «быков» 16 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.

Ранее агент игрока заявил, что его клиент вряд ли вернется в Россию, поскольку опасается за свою жизнь.