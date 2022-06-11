Роднина выступила против продажи пива на футбольных матчах

Четырехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина не видит ничего положительного в продаже пива на футбольных матчах.

Бывшая спортсменка, которая ныне работает в Госдуме, выступила против возможного принятия соответствующего закона.

«За границей можно выпить чуть-чуть и сесть за руль. Мы же пошли другим путем. Нельзя нам выпивать даже чуть-чуть за рулем. Так и в случае с алкоголем на стадионах. Это же может к чему-то привести», – цитирует Роднину «СЭ».

Ранее сообщалось, что власти одобрили продажу пива до декабря 2022 года. Нововведение вступит в силу в сезоне-2022/23.