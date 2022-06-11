«Это был вечер Куртуа»: Салах – о финале Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» одержал победу над «Ливерпулем» благодаря феноменальной игре вратаря Тибо Куртуа. Такое мнение выразил нападающий англичан Мохамед Салах.

Напомним, встреча состоялась 28 мая и завершилась в пользу испанцев – 1:0. Единственный гол забил бразильский форвард Винисиус Жуниор.

«Мы заслуживали победы, у нас было больше шансов забить. У меня лично было два-три чистейших момента, но Тибо Куртуа сделал невероятные сейвы. Это его работа. Это то, для чего его подписал «Реал». Это был его вечер», – сказал Салах для France Football.

Напомним, «Ливерпуль» нанес по воротам «Реала» 23 удара, 9 из которых пришлись в створ, однако, Куртуа не позволил сопернику отличиться, сделав несколько героических сэйвов.