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Фомин может перейти в немецкий «Фрайбург» за 12 млн евро

В прошлом сезоне этот клуб дошел до финала Кубка страны.
11 июня 2022 15:59
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин интересен немецкому «Фрайбургу». Об этом сообщил известный инсайдер Иван Карпов.

По его данным, клуб из Бундеслиги готов выложить за игрока 12 млн евро.

Ранее агент футболиста Александр Маньяков заявил, что его клиентом интересуются в Германии, однако, называть конкретную команду он отказался.

Напомним, 25-летний Фомин играет за бело-голубых с августа 2020 года.

В минувшем сезоне он провел во всех турнирах 34 матча, забил 12 голов и отдал 5 ассистов. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года, возможный переход оценивается в 9 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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