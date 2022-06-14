Широков прокомментировал слухи о желании Чалова остаться в «Базеле»

Бывший футболист сборной России Роман Широков рассказал о своем отношении к желанию форварда ЦСКА Федора Чалова отыграть следующий сезон в швейцарском «Базеле».

Напомним, вторую часть минувшей кампании 24-летний нападающий отыграл в этой команде на правах аренды. В его активе 16 матчей, 4 гола и 2 ассиста.

«Может быть, ему там понравилось – в команде все устраивает. Видит какой-то потенциал для себя, играя в Швейцарии. Нормальная ситуация», – цитирует Широкова «Чемпионат».