В «Базеле» отреагировали на информацию о желании Чалова остаться в команде

Пресс-служба «Базеля» прокомментировала слухи о желании форварда ЦСКА Федора Чалова остаться в команде на следующий сезон.

Напомним, 24-летний нападающий перебрался в «Базель» зимой 2022 года на правах аренды. На его счету 16 матчей, 4 гола и 2 ассиста.

«Пока никакого решения не принято. Федор до конца июня имеет контракт с «Базелем». В данный момент он тренируется вместе с нашей командой. Думаем, что решение о его будущем последует в ближайшие дни или недели», – сказали представитель клуба агентству «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что ЦСКА рассчитывает на Чалова и вернет его в команду перед стартом сезона.