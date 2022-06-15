Валерий Кечинов: Болельщикам надо обращаться к руководству «Спартака», а не оскорблять Бакаева

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал уход полузащитника Зелимхана Бакаева. Напомним, 25-летний футболист не смог договориться с красно-белыми о продлении контракта и перешел в «Зенит».

«Болельщики просто должны принять это. Бакаев просто поступает как профессиональный футболист. Он не нужен «Спартаку», что москвичи показывали всеми своими действиями, а «Зениту» оказался нужен.

Пусть Зелимхан и воспитанник красно-белых, но он здесь ни при чем. Болельщикам точно не стоит его оскорблять и в чем-то обвинять. В большей степени им надо обращаться с претензиями к руководству и спрашивать, почему отпустили такого игрока», – заявил Кечинов для RT.

Бакаев, выступавший за первую команду «Спартака» с 2018 года, заключил трудовой контракт с «Зенитом» на три сезона. В соглашение также включили пункт о продлении договора на один год. Футболист будет выступать за новую команду под 7-м номером.

Ранее игрок заявил, что до последнего надеялся на продление контракта со «Спартаком».