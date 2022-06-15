ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Валерий Кечинов: Болельщикам надо обращаться к руководству «Спартака», а не оскорблять Бакаева

Футболист не смог договориться о продлении контракта и ушел в «Зенит».
15 июня 2022 23:50
автор: Артур Гичунцев

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал уход полузащитника Зелимхана Бакаева. Напомним, 25-летний футболист не смог договориться с красно-белыми о продлении контракта и перешел в «Зенит».

«Болельщики просто должны принять это. Бакаев просто поступает как профессиональный футболист. Он не нужен «Спартаку», что москвичи показывали всеми своими действиями, а «Зениту» оказался нужен.

Пусть Зелимхан и воспитанник красно-белых, но он здесь ни при чем. Болельщикам точно не стоит его оскорблять и в чем-то обвинять. В большей степени им надо обращаться с претензиями к руководству и спрашивать, почему отпустили такого игрока», – заявил Кечинов для RT.

Бакаев, выступавший за первую команду «Спартака» с 2018 года, заключил трудовой контракт с «Зенитом» на три сезона. В соглашение также включили пункт о продлении договора на один год. Футболист будет выступать за новую команду под 7-м номером.

Ранее игрок заявил, что до последнего надеялся на продление контракта со «Спартаком».

источник: «RT на русском»
Это интересно:
Валерий Кечинов: Болельщикам надо обращаться к руководству «Спартака», а не оскорблять Бакаева
Футболист не смог договориться о продлении контракта и ушел в «Зенит».
15.06.2022 23:50
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Сделаю все, чтоб вы приняли меня»: Бакаев обратился к фанатам «Зенита»
Воспитанник «Спартака» пообещал выкладываться в каждом матче.
15.06.2022 23:32
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Кержаков прокомментировал слухи о конфликте с руководством «Нижнего Новгорода»
Ранее сообщалось, что именно этот фактор сказался на продлении его контракта.
15.06.2022 23:17
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Константин Генич: Мне жалко Бакаева. «Спартак» его предал
Ранее игрок заявил, что до последнего надеялся на продление контракта с московским клубом.
15.06.2022 23:00
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Агент Кассьерры: Наши переговоры с «Зенитом» далеки от какого-либо соглашения
Ранее сообщалось, что колумбиец может перейти в «Ривер Плейт» или «Црвену Звезду».
15.06.2022 22:36
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Вячеслав Колосков: Давление на Федотова будет больше со стороны болельщиков ЦСКА
Сегодня было объявлено, что экс-наставник «Сочи» подписал долгосрочный контракт с армейцами.
15.06.2022 21:56
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Алвес объявил об уходе из «Барселоны»
Ранее защитник заявлял, что хотел бы остаться в стане «сине-гранатовых».
15.06.2022 21:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Дзюбу не устраивают предложения от турецких клубов
Ранее сообщалось, что игрок ведет переговоры с «Фенербахче» и «Галатасараем».
15.06.2022 21:24
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Медведев анонсировал продление договора «Зенита» с Семаком
Специалист возглавляет команду из Санкт-Петербурга с 2018 года.
15.06.2022 21:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Надеюсь, выиграем»: Бакаев – о матче со «Спартаком» в Суперкубке России
«Надеюсь, выиграем»: Бакаев – о матче со «Спартаком» в Суперкубке России
Встреча состоится 9 июля.
15.06.2022 20:42
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Пойдет по стопам Дзюбы? Что ждет Бакаева после перехода из «Спартака» в «Зенит»
Контракт с экс-полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым подписан по схеме «3 плюс 1», что говорит о серьезных планах питерцев на футболиста сборной России, которого они заполучили бесплатно.
«Попробуй наладь контакт с этими миллионерами…» Владимир Пономарев — о перспективах Федотова в ЦСКА
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Владимира Федотова главным тренером армейцев.
Федотов пошел на понижение! Как Владимир Федотов возглавил ЦСКА вместо «Сочи»
Владимир Федотов все-таки принял предложение армейцев, которые расстались с братьями Березуцкими.
Рост целевых отчислений на массовый спорт не означает увеличения расходов букмекеров! Что на самом деле поручил Путин
8 июня Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с Госдумой до конца года законодательно увеличить целевые отчисления (ЦО) от азартных игр на развитие массового спорта. Многие СМИ не совсем корректно интерпретировали эту новость, в чем убедился и «Плеймейкер», обратившись за комментариями к президенту Первой СРО Николаю Оганезову.
Английский позор и немецкое возрождение! Катастрофу в Лиге наций за французами потерпела еще одна топ-сборная
В третьей группе Лиги А матчи принесли удивительные результаты: Германия забила пять мячей итальянцам, а Англия была разгромлена дома венграми (0:4).
«Всем понравилось!» Третьяк, Матыцин, Ротенберг, Касатонов и Красовский подвели итоги «Кубка Лиги Ставок» по хоккею 3х3
Президент ФХР Владислав Третьяк, министр спорта Олег Матыцин, главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов и президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский поделились впечатлениями от «Чемпионата ФХР – Кубка Лиги Ставок по хоккею 3х3», завершившегося в Москве победой команды Ярославля.
Ярославль — чемпион! Как определился победитель «Кубка Лиги Ставок» по хоккею 3х3
В финале «Чемпионата ФХР – Кубка Лиги Ставок по хоккею 3х3» команда Ярославля переиграла соперников из Магнитогорска (4:3).
«Засада» для российского фигурного катания! Нюансы новой системы чемпионата мира
Конгресс ISU, прошедший в Таиланде, утвердил новый регламент ЧМ – с 2025 года в нем появится дополнительный квалификационный раунд.
«Ваноли — не предатель, Абаскаль готов страдать». Откровения спортивного директора «Спартака»
Лука Каттани на специальной пресс-конференции рассказал об уходе Паоло Ваноли, приглашении Гильермо Абаскаля и летней трансферной компании красно-белых.
«Кубок Лиги Ставок» по хоккею 3х3: прямая трансляция финального игрового дня
В Москве подходит к концу представительный турнир по хоккею в формате «три на три», организованный ФХР и букмекерской компанией «Лига Ставок».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика