Кечинов объяснил, почему считает Семака лучшим тренером России

Наставник «Зенита» Сергей Семак заслуженно получил приз лучшего тренера РПЛ в сезоне-2021/22. Такое мнение выразил бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов.

В частности, он заявил, что наличие сильных футболистов только осложняет работу тренера, поэтому версия о том, что Семак выиграл четвертый титул кряду благодаря «длинной скамейке» не имеет право на существование.

«Это только так кажется, что тренировать сильный состав – это просто. Нет, я с этим не согласен, потому что хороших футболистов надо объединить, правильно расставить, тренировать, да и в быту с ними общаться так, чтобы все было объединено общими усилиями, чтобы команда лучше выступала. Это очень сложно сделать. Поэтому я считаю, что Семак – номер один тренер России. Это даже не оспаривается», – цитирует Кечинова «Чемпионат».