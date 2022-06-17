Погребняк, комментируя переход Бакаева, подколол «Спартак»

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк, выступавший за «Зенит» и «Спартак», прокомментировал последние события вокруг Зелимхана Бакаева.

Ранее стало известно, что игрок не смог договориться со «Спартаком» о продлении контракта и ушел в «Зенит».

«Креативный и техничный футболист. Думаю, это однозначно хороший трансфер. 9-го числа у него будет уникальная возможность доказать красно-белым, проявить себя. Как это делал я. Я вообще без гола «Спартаку» не уходил с поля. Лишняя мотивация – это же здорово», – сказал Погребняк в интервью «Зенит-ТВ».

Бакаев, выступавший за первую команду «Спартака» с 2018 года, заключил трудовой контракт с «Зенитом» на три сезона. В соглашение также включили пункт о продлении договора на один год. Футболист будет выступать за новую команду под 7-м номером.

Ранее игрок заявил, что до последнего надеялся на продление контракта со «Спартаком».