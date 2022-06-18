«Спартак» рассматривает вариант продажи Кофрие

Руководство «Спартака» может продать 25-летнего центрального защитника Максимиллиано Кофрие.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, красно-белые готовы рассмотреть этот вариант в случае, если поступит хорошее предложение от других клубов. Кроме того, московская команда активно ищет замену Самуэля Жиго, который ушёл по окончании прошлого сезона в «Марсель».

В общей сложности Кофрие провел 24 матча за «Спартак», сделал одну голевую передачу и стал обладателем Кубка России.