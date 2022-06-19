Жуков желает, чтобы Кофрие скорее покинул «Спартак»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о будущем защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие.
«Кофрие уйдет? Пусть это произойдет как можно быстрее. Кофрие - игрок не уровня «Спартака». Уход Жиго? Ничего, переживем», - приводит слова Жукова «СЭ».
Отметим, что 25-летний бельгиец пополнил состав московской команды в августе прошлого года из «Сент-Трюйдена» за 2,5 миллиона евро. Всего за столичную команду он провел 24 встречи, отдав одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.
источник: «Спорт-Экспресс»