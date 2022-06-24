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«Челси» хочет купить Неймара

Лондонский клуб ищет футболистов в линию атаки.
«Челси» хочет купить Неймара
24 июня 2022 11:04
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "ПСЖ"

«Челси» хочет купить у «ПСЖ» бразильского нападающего Неймара, сообщает RT, ссылаясь на Daily Star.

По данным источника, английский клуб нуждается в усилении атакующей линии в связи с тем, что бельгийский форвард Ромелу Лукаку вернется в «Интер».

Напомним, что «ПСЖ» уже предложил Неймара «Барселоне» и «Ювентусу».

Добавим, что Неймар пополнил состав «ПСЖ» в августе 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 144 матча, забил 100 голов и отдал 60 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость футболиста в 75 миллионов евро.

источник: «RT на русском»
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