Агент Баринова заявил, что футболист находится на сборах «Локомотива»

Павел Банатин, агент полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова, отреагировал на слухи о возможном переходе футболиста.

Напомним, что, по сведениям инсайдера Ивана Карпова, хавбеком «железнодорожников» интересуются «Динамо» и «Зенит». Последние уже выступили с опровержением.

«Всю информацию вы можете получить у «Локомотива», «Динамо» или журналиста Ивана Карпова, который опубликовал эту новость. Дима на сборах «Локомотива» в Баковке, тренируется в полную силу. Больше добавить сейчас ничего не могу», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Ранее генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко допускал продажу футболиста.

Добавим, что в прошлом сезоне Баринов провел 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отдал две голевые передачи.

Контракт 25-летнего хавбека с «железнодорожниками» заканчивается через год. Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 млн евро.