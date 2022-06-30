Директор МакSим подтвердил информацию о выступлении певицы перед матчем за Суперкубок России

Концертный директор певицы МакSим Павел Назаров заявил, что его подопечная выступит перед началом матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Ранее стало известно, что артистка исполнит песню «Знаешь ли ты».

– Информация соответствует действительности. Певица МакSим выступит в Санкт-Петербурге перед матчем «Зенит» – «Спартак» за Суперкубок, – приводит слова Назаров «Чемпионат».

Напомним, что матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 9 июля на стадионе «Газпром Арена». Начало – в 19:00 мск. Ранее МакSим выступала на финальной встрече Кубка России в сезоне-2021/22. Тогда красно-белые обыграли «Динамо» со счетом 2:1.